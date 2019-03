Miguel Oliveira conquista primeiros pontos no MotoGP

Português terminou na 11.ª posição o Grande Prémio da Argentina.

Por Lusa | 19:58

O piloto Miguel Oliveira (KTM) conquistou este domingo os primeiros pontos de um português na categoria rainha de MotoGP, ao terminar na 11.ª posição o Grande Prémio da Argentina, segunda prova do Mundial de motociclismo de velocidade.

Miguel Oliveira, que arrancou da 14.ª posição, chegou a perder um lugar no arranque, mas à quinta volta já era 13.º, assumindo o 11.º lugar na última volta da corrida, para terminar a 25,855 segundos do vencedor, o espanhol Marc Márquez (Honda).

O campeão em título dominou a segunda prova do campeonato desde o arranque, terminando com 41.43,688 minutos, menos 9,816 segundos do que o italiano Valentino Rossi (Yamaha) e 10,530 relativamente Andrea Dovizioso (Ducati).