Mina mata militar venezuelano e fere dois na fronteira com Colômbia

Por Lusa | 00:04

Um militar venezuelano morreu e dois outros ficaram feridos pela explosão de uma mina antipessoal quando estavam em patrulha na fronteira com a Colômbia, segundo um comunicado oficial divulgado hoje.

Este incidente ocorre quando as relações são particularmente tensas entre os dois Estados. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que disse ter sido visado por um atentado no sábado, acusou diretamente o seu homólogo colombiano, Juan Manuel Santos. Bogotá qualificou de "absurda" esta acusação.

O incidente verificou-se ao fim do dia de domingo, na localidade de Catatumbo, no Estado de Zulia, no oeste do país, quando a sua viatura ativou o engenho explosivo, segundo o comandante militar da zona.