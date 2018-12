Modelo belga deu à luz há apenas três meses, mas revela estar em excelente forma física.

Por Rute Lourenço | 01:30

Apenas três meses depois de ter sido mãe pela primeira vez, a mulher do futebolista Eder Lopes quis mostrar que já recuperou as curvas sensuais e fez subir a temperatura nas redes sociais ao publicar uma fotografia em que surge com lingerie vermelha."Quando me perguntam se tenho saudades de estar grávida. É seguro dizer que não", escreveu Sanne Ladera na legenda da imagem, mostrando estar confortável com a sua silhueta e feliz por estar novamente em forma.