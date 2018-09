Mulher de Garay nua em fotografia ousada

Tamara Gorro exibe nudez porque "é livre".

Por Miguel Azevedo | 01:30

"Dispo-me porque quero. Dispo-me porque não faço mal a ninguém. Dispo-me porque não sou diferente. Dispo-me porque sou livre", foi com este pequeno texto e com uma foto completamente nua que Tamara Gorro, mulher do futebolista Ezequiel Garay, decidiu ontem surpreender mais de um milhão se seguidores na sua página do Instagram.Se é verdade que as palavras só por si já eram atrevidas, o facto é que a espanhola não se ficou por aí e publicou uma imagem tal como veio ao Mundo, no meio da natureza.