Mulher que acusa Ronaldo de violação considerou cometer suicídio

Kathryn Mayorga acusa o craque português de mais de 10 crimes.

08:55

Kathryn Mayorga, a mulher que acusa Cristiano Ronaldo de violação, disse que considerou cometer suicídio após o alegado ataque, revelaram os seus advogados.



Os advogados da mulher de 34 anos deram uma conferência de imprensa esta quarta-feira onde revelaram que a mulher acusa o craque português de mais de dez crimes entre eles violação, agressão, fraude, extorsão e difamação.



Kathryn não esteve presente na conferência mas a sua defesa revelou que foi o movimento #metoo que deu força à norte-americana para revelar o caso de alegada violação.



A norte-americana alega que o craque a terá forçado a ter sexo anal, depois de ter aceitado o convite para se juntar a este na penthouse do hotel onde o capitão da seleção nacional estava instalado.



A versão não é confirmada oficialmente por Ronaldo, mas numa troca de emails entre o seu advogado, Osório de Castro, e os representantes da queixosa, em 2009, a propósito do acordo que estava prestes a ser celebrado e que obrigaria Mayorga a calar-se a troco de 324 mil euros, o jogador da Juventus, de 33 anos, assume que o sexo não foi completamente consentido. "Penetrei-a por trás. Foi rude. Não mudámos de posição. Foram entre cinco a sete minutos. Ela disse que não queria, mas mostrou-se disponível", pode ler-se no email, divulgado pela ‘Der Spiegel’ no âmbito do ‘Football Leaks’. O português afirma ainda que, no final, pediu desculpas a Mayorga. "Não sou como os outros", afirmou.



Cristiano Ronaldo rejeita liminarmente as acusações de que está a ser alvo nos Estados Unidos sobre a alegada violação da ex-modelo Kathryn Mayorga.



"Nego terminantemente as acusações de que sou alvo. Considero a violação um crime abjeto, contrário a tudo aquilo que sou e em que acredito. Não vou alimentar o espetáculo mediático montado por quem se quer promover à minha custa", escreveu no Twitter.