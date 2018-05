Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nicki Minaj assume relação com Eminem

Cantora confirmou namoro com o rapper através do Twitter.

15:49

A cantora Nicki Minaj confirmou que está numa relação amorosa com o rapper Eminem. A revelação inesperada foi feita através do Twitter e está a gerar controvérsia e admiração por parte dos fãs de ambos.



Tudo começou quando uma fã perguntou diretamente à rapper se esta estava a namorar com Eminem, ao que esta respondeu com um direto "sim". Os rumores de os que dois estariam próximos começou quando o rapper fez uma colaboração surpresa na última música da cantora de Trinidad e Tobago, 'Big Bank'.



Esta novidade surge depois de Nicki confessar durante uma entrevista ter apostado num ano de celibato "longe de homens", no programa da apresentadora Ellen Degeneres.



Também Eminem, que tem permanecido um pouco afastado das luzes da ribalta, não voltou a assumir nenhuma relação séria desde que terminou o seu casamento com Kimberly Scott em 2006.