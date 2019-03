Noiva expulsa convidado do casamento por causa da roupa

Mulher ficou incomodada com a situação porque parecia que o amigo só se queria exibir.

Uma noiva expulsou um amigo do marido do casamento depois de este aparecer vestido com o uniforme militar. Para a mulher, ele só se queria exibir.

Segundo o Metro, o convidado estava a tirar fotografias com outros convidados. Enquanto posava partilhava histórias de guerra.

Para a noiva, que contou a história no Reddit (site de partilhas) e que não se quis identificar, o amigo do noivo não devia ter ido vestido de militar tendo em conta que o casamento não era dele.

Para a mulher, a indumentária do homem roubava a atenção do vestido dela. Revoltada com a situação, a noiva decidiu expulsar o convidado da festa de noivado.

Quando partilhou a história, a noiva questionou os vários utilizadores do site se teria sido irracional. A maioria das pessoas concordou que era natural ela querer a atenção só para ela, enquanto noiva, e para o seu vestido. No então, as pessoas que responderam à mulher referiram também que expulsar alguém da festa por causa da roupa que estava a usar foi "um pouco demais".

No comentário no Reddit, a noiva escreveu que "não tenho nada contra as pessoas das Forças Armadas, mas era um casamento para se ir de fato e gravata. Parecia que ele só estava a tentar exibir-se".

A noiva escreveu ainda que "o casamento teve mais de 300 convidados e ninguém sentido necessidade de usar roupa diferente para se destacar".

Apesar de o convidado ter mantido uma postura educado ao longo do casamento, "como um cavalheiro", a noiva ficou desconfortável com a situação e pediu-lhe que se fosse embora.