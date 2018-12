Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O Cais é uma referência em Odemira há 31 anos

Bom ambiente, localização privilegiada e um cartaz de festas temáticas ao fim de semana são a receita para o sucesso.

Por Joaquim Bernardo

Abriu portas em 1987 e é um ponto de encontro de amigos. O Cais, em Odemira, é o sítio ideal para tomar uma bebida depois de um dia de trabalho ou aos fins de semana.



Este é um espaço onde pode relaxar, ouvir boa música, dançar, conversar com amigos ou até ler um livro com uma vista fantástica para o rio Mira, numa terra de gente simpática e acolhedora.



Localizado em plena zona ribeirinha de Odemira, o bar conta com uma decoração minimalista, funcional e moderna com música ambiente variada durante o dia e noite. Passam todos os tipos, desde música comercial, ao rock dos anos 80, 90 e Blues.



Aos fins de semana realizam-se festas temáticas e noites de música ao vivo com a atuação de DJ, bandas ao vivo e até música tradicional alentejana, o que é garantia de muita animação.



O bar tem um espaço interior amplo para não fumadores, uma esplanada grande com vista para o rio Mira, que no inverno se transforma num espaço coberto, destinado aos fumadores.



Além das bebidas e cocktails mais populares, O Cais aposta também em vinhos alentejanos, servidos a copo e numa vasta cafetaria com chocolates quentes aromatizados e chás.



Há ainda uma variedade de comida simples, como tostas em pão alentejano, baguettes, sopa, saladas e tapas.