Biffes e petiscos são propostas do 3A Mesa em Coimbra

Restaurante familiar está localizado numa das zonas mais dinâmicas de Coimbra. Doses generosas estão garantidas.

Por Gonçalo Silva | 10:00

A crise económica foi há dois anos a chave para a abertura do 3A Mesa. Um restaurante familiar onde as propostas passam muito pelos bifes e petiscos. São três pessoas – pai, mãe e filha – que no número de porta 3A, junto à praça da República, em Coimbra, apresentam pratos feitos com produtos frescos e de qualidade. As receitas e confeção passam pelas mãos de Miguel, que era vendedor e, aos 50 anos, quando ficou desempregado, voltou-se para a cozinha.



A filha e a mulher gerem o espaço e auxiliam no negócio. ‘Churrasco de pica pau’, ‘cogumelos aporcalhados’ ou o ‘ninho de presunto’ são alguns exemplos de petiscos de autor, com confeção na hora, que a casa oferece ao público. O ‘bife 3A Mesa’ leva um molho especial, criação da casa, e é um dos sabores em destaque. As doses são generosas. Para grupos, e por encomenda, há arroz de polvo, de tamboril ou de lingueirão. Nestes casos o tacho vai para a mesa e o cliente serve-se à sua vontade.



A sangria marca pela diferença e o espaço conta com uma oferta alargada de vinhos de qualidade. Um espaço com decoração moderna, confortável, que vale a pena conhecer numa das zonas mais dinâmicas da cidade.