Ristorante Pizzeria S. Martino chega a Lisboa

Novo espaço no centro da cidade encanta clientes "com a cultura e o melhor da gastronomia napolitana".

A casa promete encantar os clientes "com a cultura e o melhor da gastronomia napolitana". Lisboa conta desde há pouco mais de uma semana com um Ristorante Pizzeria S. Martino, um espaço que pertence ao grupo Mezzero e é o primeiro a disponibilizar a pizza Innamorati, em forma de coração, para duas pessoas.



Além das grandes pizzas (até 50 cm), os clientes podem saborear diversos tipos de pastas, insalatas, rissotos ou lasanhas e a típica francesinha all’Italiana com o molho nortenho (9 €).



As pizzas dominam o menu. Há a S. Martino (9 € ou 16, 50 € no caso da Innamorati), a Napoli (8,50 €/16 €) ou a Al Capone (8,50 €/16 €). Também a 4 Formaggi (9 €/16,50 €) ou a 5 Fratelli, com fiambre, bacon, salame, chouriço e presunto (9,50 €/17 €).



Não falta o risotto Marinara, com arroz italiano, marisco e molho de tomate (13 €) e, para quem preferir, a Tagliata S. Martino, bife laminado com lasca de parmigiano (15,50 €). R



estaurante na avenida Miguel Bombarda, 5, abre todos os dias das 12h00 às 23h00.