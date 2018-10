Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pratos típicos nascem do uso dos produtos locais na Destilaria do Ferrador

Da oficina do último ferrador do concelho de Odemira nasceu na aldeia de São Luís um restaurante que é também um museu.

Por Joaquim Bernardo | 20:00

Com ambiente familiar e Acolhedor, a ‘Destilaria do Ferrador’ foi criada há cerca de seis meses no centro de São Luís, concelho de Odemira.



No espaço funcionava uma antiga oficina do último ferrador do concelho, avô de Ana Camacho, a atual proprietária e é composto por três vertentes: um restaurante típico, uma destilaria de produção de aguardente de medronho e um pequeno espaço museu com a história e as ferramentas do ofício que lhe deu nome.



Nesta casa a aposta vai para os pratos típicos, onde merecem destaque a sopa de tomate com ovo escalfado, sopa alentejana de peixe, sopa de beldroegas, sopa de feijão com lebre, javali estufado, feijão com arroz de bacalhau e coentros e grelhados variados.



Para entrada, o cliente pode saborear uma almofada de queijo de cabra com mel e nozes ou queijo creme com poejo do quintal. Para os mais gulosos há vários tipos de doces caseiros, de onde destacamos a mousse de chocolate em espuma de framboesas e o arroz doce da avó Luísa.



O restaurante usa matéria prima dos produtores locais e está decorado com mobiliário antigo e materiais da região, como as canas que forram o teto ou as grandes lajes de pedra.



FICHA

DESTILARIA DO FERRADOR

Largo do Mercado, 7630 São Luís, Odemira

Telefone 912489436

Preço médio

10/15 euros

Horário

Das 10h30 à 1h00

(Encerra à segunda-feira)

Cartões Sim

Fumadores Não