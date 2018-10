Tranquilidade na costa vicentina em espaço pensado ao pormenor

Trata-se de um turismo rural de referência (B&B), um espaço pensado ao pormenor num local que já foi residência dos proprietários e onde todos sentem o toque familiar e de amor depositado em todos os atos, que tornam a estadia inesquecível para os hóspedes.



A decoração ficou a cargo da proprietária, Luísa Botelho, que escolheu todas as peças, novas e antigas, especificamente para cada quarto. Nada é standard.



Um local que oferece tranquilidade, convívio com os animais, uma piscina com 22 metros, um delicioso pequeno-almoço, massagens de relaxamento a pedido e a possibilidade de se organizarem passeios a cavalo e aulas de surf com parceiros do espaço.



ONDE COMER E O QUE FAZER

As Azenhas do Mar, e o seu pitoresco porto de pesca, representam um dos principais recantos turísticos do concelho de Odemira e da Costa Alentejana.



Fonte Férrea é o nome de um restaurante que fica em Odemira e que serve comida regional, com um toque de modernidade. Encerra ao domingo.



O moinho de vento de Odemira, é um do ex-líbris da vila. A construção é do séc. XIX, mas ainda hoje é usado pela população e é gerido pela autarquia.

Fica situado na Costa Alentejana, entre a Zambujeira do Mar e Odeceixe, em pleno campo e a 5 quilómetros da praia do Carvalhal e a 10 minutos das Alteirinhos, Zambujeira do Mar, Amália, Odeceixe, Amoreira e Arrifana.