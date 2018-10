Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casa do Prego junta tradição e experiência gastronómica

Lagos tem um espaço carismático e familiar que oferece um menu com bife de atum, tapas ou comida vegetariana.

Por Diana Santos Gomez | 20:15

O espaço acolhedor e familiar pretende inovar o conceito tradicional de comer um prego, conferindo-lhe uma personalidade que se reflete na qualidade dos menus.



A Casa do Prego nasceu há três anos no centro de Lagos e tornou-se um sucesso. Um dos pratos mais solicitados chama-se ‘O Prego’, com bolo do caco, manteiga de alho, ovo a cavalo, acompanhado com batatas fritas caseiras e salada.



O segredo está no sabor proveniente de uma receita inspirada na experiência de Ricardo Gosling Cabral, de 38 anos, natural dos Açores onde cresceu, e que serviu de inspiração para o criador e sócio deste espaço.



"O conceito criado é uma homenagem à minha infância quando comia pregos em Ponta Delgada, por isso no atendimento quero que cada pessoa seja servida como se fosse por um amigo".



Além de apostar na qualidade de um atendimento familiar, pretende proporcionar-se uma experiência gastronómica.



Neste sentido, um dos pratos mais carismáticos chama-se ‘Açoriano’: um bife de atum braseado em gengibre, alho, coentros, malaguetas e sumo de lima, com cebolada e molho tártaro. Há também tapas para vários gostos e comida para público vegetariano e sem glúten.



FICHA

Casa do Prego

Rua Lançarote de Freitas, número 18, 1 8600-605 Lagos

Telefone: 913 505 038

Preço médio: 17 a 20 euros por pessoa

Horário: 12h00 - 23h00 / Domingo 17h30 às 23h00

Cartões: Sim

Fumadores: Terraço