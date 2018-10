Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cocktail bar reúne a família toda

Para além de juntar 15 consolas, com os mais variados videojogos, o bar criou ainda duas ‘missões’.

Por Rafael Duarte | 18:47

O cocktail bar game over abriu há cerca de dois meses mas já se destacou pelo conceito inovador. A iniciativa veio de um casal francês que pretendia abrir um bar no Algarve e juntar-lhe a paixão pelos jogos.



Assim nasceu na rua do Montepio, em Faro, um espaço que reúne 15 consolas, com inúmeros videojogos, e 25 cocktails, que na maioria têm nomes de personagens icónicas como a Princesa Peach dos jogos de Super Mario.



A grande característica do bar são as duas salas que originaram o jogo START Escape GAME. A missão é entrar, sozinho ou em grupo, numa das salas e tentar sair em menos de 60 minutos. Cada sala tem a sua história e as suas pistas.



Nas consolas o destaque vai para a PlayStation 4, Wii ou Mega Drive. Já nos videojogos o simulador de futebol FIFA e o Mario Kart são os que chamam mais pessoas. Mas ainda há espaço para nascer uma banda na sala reservada para o videojogo Guitar Hero onde não falta a guitarra e a bateria.



Todos os meses há torneios onde os prémios para os melhores jogadores passam por cocktails de oferta ou videojogos. Orgulhosa pelo trabalho feito, Kelly Scoto, uma das responsáveis pelo bar, conta que "procurámos fazer um espaço que desse para toda a família e, por isso, não faltam jogos e bebidas para todas as idades".



O Game Over está aberto de terça a domingo das 17h00 às 02h00.