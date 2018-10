Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Xantarim Bar em Santarém já foi considerado um dos 100 melhores do mundo

Mais do que um bar, este é um espaço único que faz parte da cidade e das memórias que povoam os scalabitanos.

Por João Nuno Pepino | 20:01

Situado num imóvel classificado em pleno centro histórico da cidade de Santarém, o Xantarim Bar é o espaço noturno de referência para quem procura beber um copo num ambiente requintado, acolhedor e carregado de história.



O proprietário, Pedro Leal Teopisto, que pegou na gerência do estabelecimento comercial em finais de 2014, tem na manga algumas novidades para melhorar ainda mais a qualidade da oferta neste espaço secular.



A partir do próximo mês de dezembro, o Xantarim passa a estar aberto das 12h00 à 01h00, de segunda a sexta, com menus simples e refeições leves ao almoço, e tapas, petiscos e jantares de grupo para a tarde/noite, apostando também nos vinhos, na cerveja artesanal e nos gins de excelência.



Na década de 90, o bar Xantarim chegou a ser considerado por especialistas um dos 100 melhores do Mundo, tendo inclusivamente sido visitado pelo ex-Presidente da República Jorge Sampaio.



Ao longo dos anos foi dos estabelecimentos que melhor conseguiu manter o ‘estilo’.



As arcadas abobadadas que ainda conserva com orgulho, e que o tornam único, remontam à época mourisca, aquando da ocupação de Santarém. Na cidade tem-se afirmado ao longo dos anos como um espaço noturno propício a um verdadeiro encontro de gerações.