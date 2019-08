"O Presidente sem cérebro já chegou" ao Brasil, diz escritor Ignácio de Loyola Brandão

O escritor brasileiro Ignácio de Loyola Brandão afirma que o seu país vive uma espécie de distopia semelhante à narrada no seu mais recente livro, "Desta Terra Nada Vai Sobrar, a Não Ser o Vento Que Sopra Sobre Ela".

"O Brasil não vive uma distopia na proporção [do livro "Desta Terra Nada Vai Sobrar..."], mas já vive. Já vive no sentido, inclusive, de que está aí [no poder] um regime, que não está nomeado, mas é um fascismo", disse à agência Lusa o histórico escritor brasileiro, autor de "Zero", obra censurada durante a ditadura militar (1964-1985).

"Num determinado momento [do novo livro], eu digo: 'finalmente foi eleito o primeiro presidente sem cérebro no país' (...). Eu estava adivinhando. O Presidente sem cérebro já chegou. Sem cérebro, sem sentimentos, sem nada", acrescentou.