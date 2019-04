Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oito detidos por tráfico de droga em Lisboa e Santarém

GNR apreendeu 2.774 doses de haxixe, nove doses de canábis, sete comprimidos de ecstasy, sete veículos, 16 telemóveis, uma arma branca e 22.450 euros.

16:55

Oito pessoas foram detidas na terça-feira em vários locais dos distritos de Lisboa e de Santarém por tráfico de droga, no âmbito de uma investigação que decorria há mais de um ano, anunciou hoje a GNR.



Os suspeitos são seis homens e duas mulheres, com idades entre os 23 e os 43 anos, detidos nas localidades de Pontével (Cartaxo, distrito de Santarém), Póvoa da Isenta (Santarém) e Aveiras de Cima (Azambuja, Lisboa).



"A investigação permitiu reunir provas que indiciam os suspeitos na referida prática delituosa, tendo-se apurado que os mesmos procediam à venda de produtos estupefacientes em vários locais dos distritos de Santarém e Lisboa", afirmou a GNR, num comunicado.



No âmbito da operação, foram cumpridos oito mandados de busca, dos quais seis em residências, um numa empresa e outro num estabelecimento de venda de automóveis.



Durante as buscas, a GNR apreendeu 2.774 doses de haxixe, nove doses de canábis, sete comprimidos de ecstasy, sete veículos, 16 telemóveis, uma arma branca e 22.450 euros.



Dos oito detidos, um já cumpriu pena de prisão efetiva por tráfico de estupefacientes e quatro já se encontravam referenciados pela prática do mesmo tipo de crime, informou a GNR.



A operação foi desenvolvida por 62 militares de várias valências do Comando Territorial de Santarém.