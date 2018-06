Em causa estão as declarações que prestaram em tribunal e que o MP admite serem falsas.

Por Lusa | 17:47

A procuradora Leonor Machado vai extrair certidões no processo da Operação Fizz para investigar Carlos Silva, o homem forte do Banco Privado Atlântico (BPA) E Daniel Proença de Carvalho, advogado e presidente do conselho de administração da Global Media Group.



