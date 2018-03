Proença de Carvalho promete esclarecer em tribunal relação com procurador

Advogado afirma que trocou apenas "dois ou três telefonemas" com Orlando Figueira.

Por Lusa | 00:52

O advogado Proença de Carvalho prometeu esclarecer no tribunal que julga o processo Fizz a sua relação com o arguido e antigo procurador Orlando Figueira, explicando que trocou apenas com este "dois ou três telefonemas".

Em entrevista exclusiva à TVI 24 na noite de segunda-feira, e questionado pelo jornalista Pedro Pinto sobre a suspeita de ter trocado mais de 36 chamadas e ter participado em dez reuniões com Orlando Figueira, Daniel Proença de Carvalho respondeu que falou com o ex-procurador apenas "duas ou três vezes" e que teve "poucas reuniões".

"É possível que ele [Orlando Figueira] tenha ligado várias vezes para o meu escritório, mas não falou comigo. Não falou para o meu número pessoal - que não tem - e eu não falei para o dele, que não tenho", explicou Proença de Carvalho, garantindo que fará todos os esclarecimentos no tribunal que está a julgar o processo.