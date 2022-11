Países Baixos recebem fase final da Liga das Nações em junho do próximo ano

Os Países Baixos vão receber, em junho de 2023, os jogos da fase final da Liga das Nações de futebol nas cidades de Roterdão e de Enschede, informou a UEFA esta terça-feira.Países Baixos, Itália, Croácia e Espanha, equipa que venceu o grupo de Portugal, são os finalistas da fase final da terceira edição da competição.

As meias-finais decorrerão a 14 e 15 de junho. O play-off do terceiro lugar e a final estão agendados para 18 de junho.



O sorteio dos jogos será em janeiro do próximo ano, na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.





As anteriores edições da competição foram ganhas por Portugal, em 2019, e pela França, em 2021.Também esta terça-feira, a UEFA atribuiu o Europeu feminino de futsal de 2023 à Hungria, numa edição a disputar na Arena Fonix, em Debrecen, entre 16 e 19 de março, que além do país organizador terá Portugal, Espanha e Ucrânia.