Portugal conhece no domingo adversários na qualificação para o Euro2024

A seleção portuguesa de futebol vai conhecer este o domingo os adversários que terá pela frente na fase de qualificação para o Euro2024, num sorteio em que estará integrada no pote 1, como cabeça de série.

A 'sorte' das seleções europeias será conhecida a partir das 11h00, num evento que vai decorrer em Frankfurt, uma das cidades que irá acolher jogos da fase final da competição continental, agendada para 2024, na Alemanha.

O sorteio vai incluir 53 dos 55 países que fazem parte da UEFA, sendo que apenas não participam no sorteio a Alemanha, que tem presença garantida na fase final por ser a anfitriã, e a Rússia, que se encontra excluída de todas as provas, por causa da invasão da Ucrânia.

As equipas serão ordenadas de acordo com o ranking geral da Liga das Nações 2022/23 e divididas em sete potes.

As seleções serão distribuídas por 10 grupos de qualificação, sete dos quais com cinco equipas e os restantes três com seis, sendo que as quatro formações finalistas da Liga das Nações terão obrigatoriamente de ficar nos grupos com cinco equipas, face à participação na 'final four' daquela prova, em junho do próximo ano, numa altura em que a fase de apuramento para o Euro2024 já estará em andamento.

No pote UNL do sorteio estão integradas essas quatro seleções, nomeadamente Países Baixos, Croácia, Espanha e Itália - que serão as primeiras a serem sorteadas -, seguindo-se os restantes seis cabeças de série, como são Dinamarca, Portugal, Bélgica, Hungria, Suíça e Polónia, todos incluídos no pote 1.

O pote 2 tem, desde logo, duas das principais forças do futebol europeu, no caso França e Inglaterra, que, dado o desempenho abaixo das expetativas na Liga das Nações (os ingleses caíram mesmo para a Liga B), ficam de fora do lote de cabeças de série no sorteio e, desta forma, podem ser adversárias de qualquer uma das 10 formações anteriormente referidas, incluindo de Portugal.

Áustria, República Checa, País de Gales, Israel, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Escócia e Finlândia completam este segundo pote.

Ucrânia, Islândia, Noruega, Eslovénia, República da Irlanda, Albânia, Montenegro, Roménia, Suécia e Arménia fazem parte do pote 3, ao passo que o pote 4 inclui Geórgia, Grécia, Turquia, Cazaquistão, Luxemburgo, Azerbaijão, Kosovo, Bulgária, Ilhas Faroé e Macedónia do Norte.

Do pote 5 também fazem parte 10 seleções (Eslováquia, Irlanda do Norte, Chipre, Bielorrússia, Lituânia, Gibraltar, Estónia, Letónia, Moldova e Malta), ao contrário do pote 6, o último, que integra apenas três equipas (Andorra, São Marino e Liechtenstein).

Os dois primeiros classificados dos 10 grupos apuram-se diretamente para a fase final do Euro2024, juntando-se à anfitriã Alemanha, sendo que as restantes três vagas serão decididas através de um 'play-off', a ser disputado em março de 2024.

A fase de qualificação europeia para o próximo Campeonato da Europa vai decorrer entre março e novembro de 2023, e o 'play-off' está agendado para março de 2024.

O Euro2024 vai decorrer entre 14 de junho e 14 de julho de 2024, na Alemanha.