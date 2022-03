Parlamento Europeu quer "enfrentar o futuro" com Kiev e apoia candidatura à UE

A presidente do Parlamento Europeu apoiou esta terça-feira a atribuição à Ucrânia do estatuto de candidato à União Europeia (UE), após a invasão russa, vincando querer "enfrentar o futuro" com o país e apoiando-o "na luta pela sobrevivência".

"Reconhecemos a perspetiva europeia da Ucrânia. Como a nossa resolução [que será hoje debate] afirma claramente, congratulamo-nos com a candidatura da Ucrânia ao estatuto de candidato [à UE] e, trabalharemos em prol desse objetivo", salientou Roberta Metsola.

Intervindo em Bruxelas na sessão plenária extraordinária da assembleia europeia dedicada aos confrontos na Ucrânia, devido à invasão russa do país na semana passada, a líder do Parlamento Europeu afincou: "Temos de enfrentar o futuro juntos".