Partido angolano PRS com reservas sobre recurso ao FMI

Por Lusa | 15:18

O presidente do Partido da Renovação Social (PRS) angolano considerou hoje que o pedido de assistência financeira, do Governo de Angola ao Fundo Monetário Internacional (FMI), é uma "boa notícia", mas mostrou "reservas" quanto aos "condicionalismos" a enfrentar.

Em declarações à agência Lusa à margem da II Reunião da Comissão Nacional do partido, a terceira força da oposição angolana, que decorre até quarta-feira no Bairro de Kapalanga, no município de Viana, arredores de Luanda, Benedito Daniel disse ser necessário, primeiro, saber quais serão as "exigências" do FMI como contrapartidas ao empréstimo.

"É uma boa notícia. Mas o que nos cria alguma reserva é que as negociações com o FMI já duram há algum tempo. As negociações com o FMI são muito longas e, depois, as contrapartidas exigem muitos condicionalismos. As exigências do FMI têm ultrapassado a capacidade legal do nosso Governo", explicou.