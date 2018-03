Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Páteo Velho típico e renovado

Restaurante de alenquer reabriu com uma aposta cada vez mais forte nos produtos e vinhos da região.

Por Natacha Nunes Costa | 20:53

Quem chega ao páteo velho, em Alenquer, percebe logo de onde veio a inspiração para o nome do restaurante. É que no exterior há um pátio que nos transporta para o encanto de uma antiga quinta da região e que, segundo a proprietária, Milá Veloso, estava velho quando há 20 anos abriram portas. Mas este é só um pequeno pormenor.



Durante duas décadas, o ex-líbris do Páteo Velho foram as iguarias da região. Três meses depois de encerrar para obras, o restaurante abriu com um novo conceito, uma nova carta, e uma oferta vinícola maior, mas sempre com o mesmo objetivo: dinamizar a zona de Alenquer e tudo o que é lá produzido. Aqui só existem vinhos da região e o único produto que não é comprado aos produtores locais é o porco preto. Até o chef é da zona. José Mártires, de 33 anos, é o responsável pela gestão da cozinha e da nova carta do restaurante.



O profissional, que já passou pelas cozinhas do Bica do Sapato e do 100 Maneiras, em Lisboa, oferece aos clientes uma experiência que alia o melhor da tradição à modernidade da cozinha de autor. No menu pode contar com ovos rotos com camarão, línguas de bacalhau fritas, cataplana de peixe, e Wellington de perdiz.