Apresentadora exibe curvas sensuais a Sul três meses depois de ter sido mãe novamente.

Por Carolina Pinto Ferreira | 01:30

A época balnear já abriu há muito tempo para Carolina Patrocínio mas agora é altura de desfrutar dos tradicionais dias de férias no Algarve. A apresentadora do ‘Fama Show’ rumou até ao Sul do País na companhia das filhas, Diana, de quatro anos, Frederica, de dois, e Carolina, de apenas três meses.