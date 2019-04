"Estou vivo": Pelé teve alta em Paris e já está no Brasil

A antiga glória do Santos e da seleção brasileira foi visto numa cadeira de rodas a sair do aeroporto de São Paulo.

Por Lusa | 12:28

O antigo futebolista Pelé chegou hoje a São Paulo, no Brasil, depois de ter estado internado num hospital de Paris, na sequência de uma infeção urinária severa.

A antiga glória do Santos e da seleção brasileira foi visto numa cadeira de rodas a sair do aeroporto de São Paulo, segundo avançou a agência France Presse.

"Mais uma vez correu tudo bem, graças a deus. Estou vivo", disse Pelé à saída do terminal aos jornalistas.



Pelé estava em França para um evento de um patrocinador, no qual devia acompanhar o francês Kylian Mbappé, mas, horas depois de ter estado com o jogador do Paris Saint-Germain, sentiu-se mal, com febre, contrações musculares e alguns espasmos, tendo sido levado para um hospital.



Considerado por muitos o melhor jogador da história do futebol, Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, é o único tricampeão mundial, face aos títulos conquistados em 1958, com apenas 17 anos, 1962 e 1970.