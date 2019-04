Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem cumpre pena há 12 anos por ter roubado bicicleta quando era adolescente

Homem de 29 anos já viu assassinos e violadores entrarem e saírem na prisão onde está.

É um caso da justiça britânica que está a chocar o mundo inteiro. Wayne Bell foi preso quando tinha 17 anos por roubar uma bicicleta, em Manchester, corria o ano de 2007. Continua preso e já cumpriu mais pena de cadeia do que alguns assassinos ou violadores naquele país.



A família do jovem, hoje com 29 anos, pede que seja "feita justiça" por Wayne, que está a "pele e osso". De acordo com o jornal Manchester Evening News, a única coisa que Wayne quer neste momento é "poder ter uma namorada, um emprego e uma vida normal", algo que diz nunca ter tido.



No entanto, as suas hipóteses de ser libertado têm diminuido ao longo dos anos, à medida que os seus pedidos vão sendo continuamente rejeitados pela Comissão da Liberdade Condicional do Reino Unido.



Como era menor, Wayne foi condenado a uma pena de prisão por Proteção Pública. Assim, o jovem deveria permanecer atrás das grades até ser considerado "seguro" voltar a ser livre e integrar-se na sociedade. No entanto, o sistema apresentou várias falhas ao longo dos anos, uma vez que nem todos os reclusos tiveram acesso aos cursos para provar que estavam reabilitados para serem novamente colocados em liberdade.



O jovem foi condenado pelo Tribunal de Manchester a uma pena de prisão de pelo menos quatro anos até a sua pena poder ser revista. À medida que os anos iam passando, Wayne perdia a esperança e acabava por se envolver em desacatos na prisão, o que diminuía ainda mais as suas chances de ser colocado em liberdade.



"Eu sempre pensei que ele iria acabar por sair de lá. É uma vergonha. O Wayne viu assassinos e violadores entrarem e saírem da prisão onde ele está (...) Nunca teve uma namorada, nunca teve uma vida. Provavelmente há outros jovens que também cometeram erros semelhantes ao dele mas que acabaram por ter uma oportunidade", disse o pai do jovem em declarações à imprensa britânica.



De acordo com a família, Wayne era um menino educado e bem comportado. Sonhava ser mecânico, mas aos 15 anos começou a ter problemas de comportamento, acabando por ser expulso da escola onde estava. Cercado por "más companhias", segundo a mãe o afirma, Wayne enveredou pelo caminho dos furtos, acabando por ser detido quando foi apanhado em flagrante a roubar uma bicicleta a outro menor.