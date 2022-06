Pelo menos quatro mortos e 500 feridos após queda de bancadas durante tourada na Colômbia

El Espinal, Tolima, na Colômbia, para as ruas.

Emergencia por desplome de la plaza de toros de El Espinal #Tolima.



Una parte de la plaza de palcos de El Espinal, que se arma para las festividades, se desplomo este mediodía de domingo, organismos de socorro reportan más de 200 heridos. pic.twitter.com/Q7ArYcmi9D — AER Rescate (Emergencia) (@emergencyjag) June 26, 2022

Pelo menos quatro pessoas morreram e 500 pessoas ficaram feridas depois de uma bancada de um festival de touradas desabar na Colômbia.Segundo, a estrutura de madeira terá desabado e vários touros fugiram da praça de touros improvisada na localidade deAs imagens mostram o momento chocante em que as bancadas, onde estavam homens, mulheres e crianças, começaram a abanar e caíram ao chão. A tragédia aconteceu no âmbito das celebrações de São Pedro.Os feridos foram transportados para o Hospital San Rafael e estão a receber tratamento médico.De acordo com o primeiro balanço das autoridades, as vítimas mortais são duas mulheres, um homem e uma criança.Antes do evento onde ocorreu a tragédia, o presidente-eleito da Colômbia, Gustavo Petro, havia pedido aos presidentes de Câmaras que não dessem autorização para a realização deste tipo de celebrações.