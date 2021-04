Pelo menos 44 pessoas morrem esmagadas em festival judaico em Israel

— HORRIFYING: Multi casualty incident with over 15 deaths and many serious injuries, after a metal platform collapsed and caused a massive stampede in Meron, Israel, during Lag Baomer celebrations tonight — More updates to follow. pic.twitter.com/yKNxFayurv — Belaaz (@TheBelaaz) April 29, 2021



Nas operações de resgate estiveram seis helicópteros e dezenas de ambulâncias, que procederam ao transporte dos feridos para o hospital Ziv em Safed e para o Centro Médico da Galiléia em Nahariya.

Pelo menos 44 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas no festival judaico Lag B'Omer, no Monte Meron, no norte de Israel. A sobrelotação do espaço, com mais de 100 mil pessoas, e uma debandada em massa estarão na origem da tragédia.De acordo com o jornal "The Times of Israel", as vítimas mortais foram esmagadas pela multidão que tentava escapar do recinto.Segundo testemunhas no local, citadas pela agência Reuters, os peregrinos foram pisados e asfixiados numa passagem estreita sobrelotada e muitos só se terão apercebido da situação quando no sistema de som foi feito um apelo para que a multidão dispersasse.Segundo os médicos, citados pela Reuters, a debandada terá ocorrido na seção masculina do festival (que tem a plateia separada por género) e existirão crianças entre as vítimas.As informações iniciais indicavam o desabamento de uma arquibancada, mas os serviços de socorro avançaram que a tragédia foi causada pela lotação do espaço e uma subsequente debandada em massa.Segundo um porta-voz da polícia, a capacidade do recinto era idêntica à de anos anteriores, mas este ano algumas áreas estavam divididas devido às medidas implementadas para evitar o contágio da Covid-19. Esta alteração poderá ter criado algum estrangulamento em pontos de passagem.O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, classificou o incidente como "um desastre terrível".Os organizadores estimaram que cerca de 100.000 pessoas estariam no local, estando prevista a chegada de mais 100 mil na manhã de sexta-feira.

A reunião religiosa gerou polémica devido à pandemia da Covid-19. De acordo com a imprensa israelita, a polícia revelou que não foi possível aplicar medidas restritivas para evitar os ajuntamentos.