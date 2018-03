Por Lusa | 12:08

Portugal atingiu no ano passado o segundo lugar na lista mundial de países com mais órgãos de dadores falecidos, anunciou hoje o presidente do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST).

João Paulo Almeida e Sousa falava aos jornalistas à margem de um simpósio internacional sobre transplantação e doação de órgãos, que decorre em Lisboa.

Esta subida à segunda posição é "uma excelente notícia", disse.