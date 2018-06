Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal recebe menos 14 milhões para pescas no próximo orçamento da UE

378,5 milhões de euros para o setor das pescas no próximo quadro financeiro plurianual (QFP)2021-2027, menos 14 milhões do que a verba inscrita no orçamento em vigor.

Por Lusa | 14:13