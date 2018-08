Praia com Bandeira Azul em Matosinhos está interdita a banhos

Incidente aconteceu na praia do Cabo do Mundo, em Perafita.

A praia do Cabo do Mundo, no concelho de Matosinhos, está interdita a banhos até segunda-feira, após ter sido detetada uma mancha negra no areal, que tem Bandeira Azul atribuída.

De acordo com fonte da Câmara de Matosinhos, o incidente teve origem num camião que, ontem, recolheu lamas na Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e derramou parte desse material na estrada. A via foi lavada e, através das condutas de águas pluviais, as lamas chegaram à praia.

Por recomendação da Agência Portuguesa do Ambiente, a praia do Cabo do Mundo ficou interdita a banhos até segunda-feira, dia em que poderão ser realizadas análises à água do mar.