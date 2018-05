Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prato português no casamento real

Fábio Albuquerque comanda a cozinha do restaurante Canela no centro de Londres.

Por Diogo Torres | 01:32

Ainda não se sabe o que vai ser servido no casamento do príncipe Harry e de Meghan Markle, no próximo sábado, em Windsor, nos arredores de Londres, mas Fábio Albuquerque, um chef português emigrante em Inglaterra, tem duas sugestões. "Para começar, o camarão ao alhinho e, para prato principal, o nosso bacalhau à brás, que os ingleses adoram. Seria, de certeza, do agrado da família real", diz ao CM o chef de 33 anos, natural do Cartaxo.



A viver em Londres há seis anos, Fábio comanda a cozinha do restaurante português Canela, situado no centro da cidade. "Decidi emigrar por falta de trabalho em Portugal. Primeiro, estive numa cozinha italiana e, agora, neste restaurante português. Aqui é possível encontrar uma variedade de pratos portugueses, desde o bacalhau à alheira de Mirandela ou à carne de porco à alentejana", explica.



O restaurante onde trabalha situa-se em Covent Garden, uma das zonas mais movimentadas da cidade e, nas últimas semanas, o movimento tem sido ainda maior. "É um alvoroço por causa do casamento real. Vê-se muita gente na rua e ouve-se falar muito do assunto. As ruas já estão todas enfeitadas com flores, em honra do príncipe", diz o chef, que admite não compreender o interesse que grande parte dos britânicos tem na família real.



"Não percebo esta obsessão com os príncipes e com a rainha. É muito estranho. Eles aqui adoram a monarquia", remata.