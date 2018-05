Noiva vive tensão a dias do casamento com Harry. Casa real pede respeito em “momento difícil”.

Por Rute Lourenço e Diogo Torres | 01:30

Meghan Markle, de 36 anos, tem vivido um autêntico turbilhão de emoções e a três dias do casamento com o príncipe Harry debate-se com um momento de tensão. Isto porque poderá não contar com o pai para a levar ao altar, na capela de St. George, em Windsor.