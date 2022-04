Presidente da África do Sul fala com Zelensky e quer "saída negociada" para a guerra na Ucrânia

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, falou ao telefone com o seu homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, defendendo uma "saída negociada" para o conflito, e abordou a dependência africana das matérias-primas alimentares provenientes do Leste europeu.

"Tive uma conversa telefónica com o Presidente Zelensky, da Ucrânia, para abordar o conflito na Ucrânia e o seu trágico custo humano, assim como as suas ramificações globais", escreveu o chefe de Estado sul-africano no Twitter, citado pela agência de notícias espanhola Efe, acrescentando: "Estamos de acordo na necessidade de uma saída negociada para a guerra, que teve um impacto no lugar da Ucrânia nas cadeias globais de fornecimento, incluindo o seu lugar como um grande exportador de alimentos para o nosso continente".

A África do Sul tem sido acusada de não criticar a invasão russa da Ucrânia e de manter uma posição equidistante sobre o conflito, algo que os analistas têm explicado com a relação próxima entre a economia mais avançada da África subsaariana e a Rússia.