Presidente dos Estados Unidos admite negociações com o Irão

O Presidente norte-americano admitiu hoje, em Tóquio, a possibilidade de negociações com o Irão, no início de uma reunião com o primeiro-ministro japonês, que planeia visitar Teerão, em junho, indicaram os 'media' locais.

"Eu realmente acredito que o Irão gostaria de falar e se eles quiserem falar, vamos conversar", disse Donald Trump.

"Vamos ver o que vai acontecer, mas uma coisa é certa para mim: o primeiro-ministro [japonês] tem uma relação próxima com os líderes iranianos (...) ninguém quer ver coisas terríveis acontecerem, especialmente eu", acrescentou.