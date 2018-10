Istambul inaugura o maior aeroporto do mundo

Estrutura tem capacidade prevista para 150 milhões de passageiros por ano.

Por Lusa | 06:40

O Presidente da Turquia inaugura esta segunda-feira em Istambul um novo aeroporto destinado a transformar-se no maior do mundo, um dos projetos ao nível das infraestruturas que têm marcado o país desde a sua chegada ao poder.

A inauguração do novo aeroporto, construído no lado europeu do país, perto do Mar Negro, coincide com o 95.º aniversário da República turca. A infraestrutura vai substituir o atual aeroporto internacional Atatürk, que atingiu o limite devido à elevada afluência.

A cerimónia está marcada para as 13h00 (10h00 em Lisboa) e contará com a presença de líderes estrangeiros, como o emir e líder do Catar Tamim bin Hamad Al-Thani, aliado do chefe de Estado turco.



O aeroporto tem uma capacidade inicial prevista de 150 milhões de passageiros por ano, mas está previsto que possa ser expandido até chegar aos 200 milhões, se tal for necessário.