Provar vinhos a bordo de um cruzeiro no Douro

Evento vínico Douro Wine Party acontece esta sexta-feira e promete animar as margens do rio que banha a Invicta.

20:50

O rio Douro vai receber, esta sexta-feira, a segunda edição da Douro Wine Party, uma festa vínica que tem a particularidade de ser realizada a bordo de um cruzeiro. Em prova estarão cerca de 200 vinhos, bem como os petiscos da cervejaria "O Astro".Para tornar o evento ainda mais especial, haverá música e, claro está, as margens de Vila Nova de Gaia e Porto como perfeito pano de fundo para esta "sunset party".A embarcação "Esplendor do Douro", com lotação limitada a 350 pessoas, vai estar à espera dos participantes na Marina do Freixo às 16h00, partindo em passeio às 17h30. A festa deverá durar até às 22h00 para garantir muita animação ao pôr-do-sol.A primeira edição, relembra a organização, foi realizada em 2013 e regressa agora a pedido de muitos participantes. Os bilhetes para esta segunda celebração podem ser adquiridos por 25 euros em pré-venda, valor a que acresce 5 euros caso o ingresso seja comprado no próprio dia.