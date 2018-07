PSP destrói cerca de 9000 armas de fogo em iniciativa mundial

Armas vão ser destruídas na segunda-feira.

Por Lusa | 17:38

Cerca de 9000 armas de fogo vão ser destruídas, na segunda-feira, pela Polícia de Segurança Pública, que se associa com esta iniciativa às comemorações a nível mundial do Dia Internacional da Destruição de Armas.



Estas armas de fogo que vão ser destruídas foram declaradas como perdidas a favor do Estado no âmbito de processos-crime, processos de contraordenação ou administrativos, depois de terem sido apreendidas pela PSP e por outras autoridades policiais, refere a direção nacional da PSP, em comunicado.



Depois de confirmada "a sua inutilidade para a atividade operacional, formativa, cultural, museológica ou outra das forças de segurança", o diretor nacional da PSP determinou a sua adequada e preventiva destruição.



No Dia Internacional da Destruição de Armas, que se assinala na segunda-feira, as agências das Nações Unidas, organizações não-governamentais e governos vão realizar ações semelhantes de destruição de armas, tendo a iniciativa o lema: "cada arma destruída não pode mais ser usada para matar, ferir ou intimidar", segundo a PSP.



Esta ação pretende chamar a atenção para a problemática da necessidade do controlo de armas pelas autoridades.



A operação de destruição das armas vai realizar-se na Maia e contará com a presença secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto.