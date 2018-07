Quatro distritos do continente em risco extremo de exposição à radiação ultravioleta

Em risco extremo estão os distritos da Guarda, Portalegre, Évora e Beja.

Quatro distritos de Portugal continental apresentam esta terça-feira risco extremo de exposição à radiação ultravioleta (UV) e o resto do país está com níveis muito elevados, segundo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Em risco extremo estão os distritos da Guarda, Portalegre, Évora e Beja, pelo que o IPMA recomenda que nestas regiões se evite o mais possível a exposição ao sol.



O IPMA colocou também em risco muito elevado os distritos de Vila Real, Bragança, Viana do Castelo, Braga, Porto, Viseu, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal e Faro no continente, o arquipélago da Madeira e as ilhas das Flores, Faial, Terceira e São Miguel nos Açores.



Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.



Os índices UV variam entre 1 e 2, em que o risco de exposição à radiação UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).



O IPMA prevê para esta terça-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se em geral muito nublado no litoral oeste até meio da manhã, podendo persistir em alguns locais da faixa costeira.



Durante a tarde, está previsto um aumento de nebulosidade nas regiões do interior Norte e Centro com condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada.



A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado do quadrante oeste, soprando moderado de nordeste nas terras altas do interior Norte e Centro até ao início da manhã e neblina ou nevoeiro matinal.



As temperaturas mínimas no continente vão variar entre os 16 graus Celsius (em Beja) e os 19 (em Faro, Lisboa, Castelo Branco e Aveiro) e as máximas entre os 25 (no Porto e em Viana do Castelo) e os 36 graus (em Castelo Branco).



Para o arquipélago da Madeira o IPMA prevê períodos de céu muito nublado e vento fraco a moderado do quadrante norte, sendo do quadrante oeste nas terras altas.



No Funchal e no Porto Santo as temperaturas vão oscilar entre os 20 e os 25 graus Celsius.



No grupo ocidental dos Açores (Flores e Corvo) prevê-se céu muito nublado com boas abertas e vento fraco a bonançoso de nordeste.



Para o grupo central (Graciosa, Faial, Pico, Terceira e São Jorge) prevê-se céu muito nublado com boas abertas, possibilidade de aguaceiros fracos e vento fraco.



O IPMA prevê para esta terça-feira no grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) céu muito nublado com boas abertas, possibilidade de aguaceiros fracos e vento fraco a bonançoso de leste, rodando para nordeste moderado.



Em Santa Cruz das Flores as temperaturas vão oscilar entre 20 e 25 graus Celsius, na Horta entre 19 e 25 e em Angra do Heroísmo e São Miguel entre os 18 e os 24.