Temperaturas voltam a subir a partir desta segunda-feira

Castelo Branco é o distrito mais quente com máxima de 36 °C.

Por Francisca Genésio | 01:30

Os termómetros vão voltar a subir e a registar temperaturas mais altas durante os próximos dias. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Castelo Branco é esta segunda-feira o distrito mais quente, com uma temperatura máxima de 36°C, seguido por Beja e Évora que registam 35 °C. O calor vai manter-se ao longo de toda a semana, um pouco por todo o País.



Amanhã os termómetros vão estar acima dos 30°C, à exceção dos distritos de Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Faro. Por outro lado, Castelo Branco vai continuar a ocupar o pódio do distrito português mais quente, mantendo a máxima de 36°C, seguindo-se Beja, Évora e Bragança, que registam 34°C de máxima.



Associado a esta vaga de calor está o índice de raios ultravioleta (UV). Segundo o IPMA, entre esta segunda-feira e amanhã, regista-se um risco de exposição entre o muito elevado e o extremo, sendo o Interior a zona mais preocupante. O IPMA aconselha, por isso, a evitar ao máximo a exposição solar, sobretudo das crianças. Caso seja necessário, utilize óculos de sol com filtro UV, camisola, guarda-sol e protetor solar.