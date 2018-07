Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Junho deste ano foi o segundo mais chuvoso desde 2000

Mês ficou marcado por frio, calor e chuva. Bom tempo está de volta.

Por Edgar Nascimento | 09:39

O mês de junho em Portugal continental foi o segundo mais chuvoso dos últimos 18 anos e foi considerado normal em relação à temperatura do ar.



De acordo com o Boletim Climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, desde 2000 apenas o junho de 2007 foi mais chuvoso. No mês passado, o valor médio da quantidade de precipitação (48,5 mm) "corresponde a cerca de 150% do valor normal mensal".



Já quanto às temperaturas, o valor médio da mínima foi de 13,880 C, sendo que registou-se um período frio (de 1 a 13 de junho), um período quente (de 14 a 25) e um período normal (26 a 30). Entre 15 e 25 de junho ocorreu uma onda de calor no norte e nalgumas zonas do centro.



Para os próximos dias, as previsões do IPMA apontam para a subida das temperaturas, que se começa a sentir já esta sexta-feira, sendo que para a semana os termómetros deverão ultrapassar os 300 C em grande parte do território continental.