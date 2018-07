Junho foi o segundo mês mais chuvoso dos últimos 18 anos

Enquanto o sol não aparecia, a chuva foi a protagonista do mês de junho.

O mês de junho em Portugal continental foi o segundo mais chuvoso dos últimos 18 anos e foi considerado normal em relação à temperatura do ar, segundo o Boletim Climatológico do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o resumo do Boletim Climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) disponível esta quinta-feira, o mês de junho foi o segundo mais chuvoso desde 2000 (o junho mais chuvoso foi no ano de 2007).

Em relação à temperatura do ar, apesar de o mês ter sido classificado como normal, foi no entanto o 4.º valor da temperatura média (19,52 graus Celsius) mais baixo desde 2000 (depois de 2007, 2013 e 2014).