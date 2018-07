Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Calor chega esta quinta-feira e fica para o fim de semana

Termómetros vão subir, com o Interior a chegar perto dos 40 graus na segunda-feira.

13:44

Boas notícias para quem há tanto espera a chegada do verão. Os termómetros vão, finalmente, começar a subir a partir desta quinta-feira e espera-se que, no fim de semana, o calor chegue mesmo aos 35 graus.



Ainda haverá nuvens, e talvez mesmo chuva, da parte da manhã no litoral, mas, pela tarde chega, o céu limpo. O calor deverá ficar por vários dias.



O calor começa por chegar às regiões do Interior e espalha-se, depois, pelo Litoral. Na segunda feira - o dia em que se espera mais calor - são esperadas temperaturas que podem atingir entre 36 e 39 graus no Interior Norte e Centro e nas regiões mais interiores do Alentejo e Ribatejo, revela à CMTV Patrícia Gomes, meteorologista do IPMA.



Pelo meio, ainda poderão ocorrer trovoadas nas regiões mais altas, mas, em geral, vem aí uma semana de sol.