Milionário português é declarado pai de rapaz de sete anos

Comendador exige novo teste de paternidade em tribunal.

António da Silva Rodrigues, o quinto homem mais rico de Portugal, foi declarado pai de uma criança de sete anos pelo Tribunal da Relação do Porto.



Depois de ter faltado a quatro testes de paternidade, o dono do Grupo Simoldes viu o tribunal declará-lo pai do rapaz, alegadamente fruto da relação ocasional com a brasileira Amanda Carvalho. No entanto, o comendador, de 75 anos, recorreu ao Tribunal da Relação para pedir recurso e exigir um novo teste de ADN.



António da Silva Rodrigues garante nunca ter sido notificado com a advertência expressa de que a sua recusa iria inverter o ónus da prova e declará-lo pai do rapaz.