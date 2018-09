Apresentador assume rutura com João Caçador e diz que os dois ficaram amigos.

Por Rute Lourenço | 09:07

Apenas seis meses depois de ter assumido a sua homossexualidade e o namoro com João Caçador, José Carlos Malato partilhou esta segunda-feira, através das redes sociais, que a relação tinha chegado ao fim. "Para os devidos interessados informo que já não estou com o João. Ficámos amigos e cada um está com o seu estado civil: solteiro. Sem dramas", escreveu o apresentador, recebendo centenas de mensagens de apoio.