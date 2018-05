Atriz encantou com decote ousado.

Por Rute Lourenço | 01:30

Por estes dias, Cannes é o destino mais cobiçado, com o famoso festival de cinema a receber algumas das maiores estrelas do Mundo, em ambiente de luxo e glamour. Na passada sexta-feira, a passadeira vermelha teve um toque português, com Rita Pereira e Sara Sampaio a deslumbrarem com vestidos sensuais.