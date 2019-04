Romance "Galveias" de José Luis Peixoto vence maior prémio de tradução do Japão

Este é o primeiro livro português a receber esta distinção.

Por Lusa | 17:05

O romance "Galveias", do escritor português José Luís Peixoto, traduzido para a língua japonesa por Maho Okazaki Kinoshita, venceu o maior prémio de tradução do Japão, anunciou hoje a editora Quetzal.

Trata-se do primeiro livro português a receber esta distinção (The Best Translation Award), afirma a Quetzal, adiantando que a cerimónia de entrega do prémio decorre a 27 de abril, na Digital Hollywood University, em Tóquio, no Japão.

O livro "Galveias" ombreou com outros quatro finalistas, entre os quais se contam "The White Book", da sul coreana Han Kang, vencedora do Prémio Man Booker Internacional 2016, com o livro "A vegetariana", e "The Narrow Road to Deep North", romance do australiano Richard Flanagan vencedor do Prémio Man Booker 2014, que está publicado em Portugal pela Relógio d'Água com o título "A senda estreita para o Norte Profundo".