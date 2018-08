Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rúben Ribeiro partilha foto enigmática em Alvalade

Português chegou a estar perto do Nantes, mas a transferência acabou por não se concretizar.

19:18

Rúben Ribeiro utilizou a sua conta de Instagram para, através das Histórias, colocar uma foto no Estádio de Alvalade, isto numa altura em que o seu futuro ainda segue como incógnita.



O extremo, lembre-se, foi um dos jogadores que rescindiu contrato de forma unilateral na sequência do ataque de ultras à Academia, em maio, e até ao momento ainda não encontrou clube.



Chegou a estar perto do Nantes, mas a transferência acabou por não se concretizar.