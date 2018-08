Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Patrício desmente Ricciardi: "Lamento mentira proferida em meu nome"

Jogador nega comentários sobre o ataque a Alcochete.

15:12

Rui Patrício negou que tenha feito qualquer comentário sobre o ataque a Alcochete, desmentindo assim declarações proferidas domingo por Ricciardi no debate com Varandas.



"Não prestei qualquer tipo de declarações sobre os acontecimentos em Alcochete a nenhum dos candidatos à presidência do Sporting Clube de Portugal. Por essa razão sou [obrigado] a esclarecer e a lamentar a mentira que foi proferida em meu nome, de acordo com o debate realizado ontem [domingo] entre dois candidatos à presidência do Sporting na Sporting TV", escreveu Patrício no Instagram.



O debate entre Ricciardi e Frederico Varandas, domingo na Sporting TV, aqueceu. Mais de três meses depois, o ataque à Academia do Sporting suscitou acusações do banqueiro.



Ricciardi disse que, na altura, Varandas se "trancou" no seu departamento médico e depois "apareceu a rir". "Quem lá esteve contou-me, um deles o Rui Patrício. Depois andou a tirar fotos da cabeça do Bas Dost", apontou. Na resposta, o médico vincou as "mentiras" do opositor e sublinhou que o seu antigo gabinete "nem sequer tem fechadura".